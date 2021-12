Detido homem armado em frente à sede da ONU

JN/Agências Ontem às 22:20 Facebook

A polícia de Nova Iorque deteve, esta quinta-feira, um homem que segurava uma espingarda em frente à sede da Organização das Nações Unidas (ONU), após um tenso impasse em que as estradas ao redor do local foram evacuadas.

De acordo com um funcionário da ONU, que quis manter-se em anonimato, o homem ameaçou matar-se em frente a uma das entradas principais do prédio.

As imagens mostram polícias armados que o cercam enquanto o homem caminha para cima e para baixo na rua e com a arma na mão. O impasse durou mais de duas horas até que a polícia o conseguiu deter. "Temos um homem sob custódia com relação a este incidente", disse uma porta-voz da polícia de Nova Iorque.

As Nações Unidas haviam dito anteriormente aos funcionários que a área estava protegida pela polícia e que "nenhum funcionário ou associado da ONU está em perigo".

As reuniões da ONU não foram interrompidas enquanto a polícia negociava com o homem antes da detenção.