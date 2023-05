Detido por abrir porta de emergência de avião a 250 metros de altitude

Beatriz Mota Hoje às 18:18 Facebook

Um homem de 33 anos foi detido pelas autoridades sul-coreanas depois de ter aberto a porta de emergência de um avião onde viajavam 200 pessoas. A aeronave aterrou poucos minutos depois e não houve feridos.

O avião, um Airbus 321 da Asiana Airlines, partiu de Jeju, ilha da Coreia do Sul, e tinha como destino Daegu, a cerca de 237 quilómetros da capital, Seul.

De acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap, o aparelho estava prestes a iniciar a aterragem quando o passageiro abriu a porta de emergência. De 200 pessoas, 194 passageiros e seis tripulantes, 12 (todos jovens) precisaram de ajuda médica por dificuldade respiratória, avança a agência Reuters.

As autoridades vão investigar as motivações do suspeito, com quem dizem ser difícil de comunicar.

"Foi um caos, com as pessoas perto da porta a desmaiarem uma a uma e as assistentes de bordo a chamarem por médicos a bordo através do rádio, enquanto outras corriam pelo corredor em pânico", relatou um passageiro, de 44 anos, à agência Yonhap:

Apesar do pânico instalado, nenhum dos passageiros sofreu ferimentos graves.