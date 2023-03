Diretor ferroviário de EUA pede desculpa por descarrilamento no Ohio mas evita pormenores

JN/Agências Hoje às 00:11 Facebook

O diretor-executivo da empresa ferroviária Norfolk Southern pediu, esta quinta-feira, desculpa no Congresso norte-americano pelo descarrilamento de um comboio com material perigoso no mês passado, na fronteira Ohio-Pensilvânia, prometendo milhões de dólares para ajudar à recuperação da cidade atingida. Mas não chegou a expressar apoio total à adoção de regulamentação de segurança mais rigorosa, nem assumiu compromissos específicos sobre a compensação a longo prazo dos danos de saúde e económicos causados pelo acidente.

Numa audiência perante um Senado cheio, o diretor-executivo Alan Shaw disse que a sua companhia apoia firmemente o objetivo de melhorar a segurança ferroviária, mas também defendeu o histórico da sua empresa.

Foi insistentemente questionado, tanto por Democratas como por Republicanos, sobre compromissos específicos para compensar por danos materiais e de saúde a longo prazo -- e sobre o processo de decisão que resultou na libertação e incêndio de cloreto de vinil tóxico de cinco carruagens-tanque -, bem como sobre o empenho da empresa na segurança e no apoio à população da cidade de East Palestine, no Estado do Ohio.

"Lamento muito o impacto que este descarrilamento teve nas pessoas daquela comunidade", disse Shaw à Comissão para o Ambiente e Obras Públicas do Senado dos Estados Unidos, acrescentando: "Estaremos presentes durante o tempo que for necessário para ajudar East Palestine a recuperar e prosperar".

Mas os votos de pesar e o compromisso de 20 milhões de dólares (18,9 milhões de euros) de ajuda até agora não satisfizeram os congressistas e vários residentes de East Palestine que se deslocaram a Washington para assistir à audiência.

"Como poderemos confiar àquele homem a nossa saúde e a dos nossos filhos, quando ele nem sequer responde às perguntas que precisam de resposta", disse a residente Jami Cozza, acrescentando que a sua família continua com problemas de saúde, mais de um mês depois do descarrilamento e do incêndio.

A empresa ferroviária anunciou várias atualizações voluntárias de segurança, mas os senadores, contudo, estão a tentar agir por conta própria enquanto investigam o descarrilamento, a resposta do Governo do Presidente Joe Biden e as práticas de segurança da companhia, após o descarrilamento e capotamento de 38 vagões, 11 dos quais transportando materiais perigosos.