Dois europeus mortos no Halloween em Seul

Os governos da Noruega e Áustria confirmaram, este domingo, que um cidadão norueguês e um austríaco perderam a vida na debandada que ocorreu durante as comemorações do Dia das Bruxas em Seul, na qual morreram mais de 150 pessoas.

No centro de Seul, no sábado, dezenas de milhares de pessoas, muitas fantasiadas, celebravam o Halloween pela primeira vez desde a pandemia de covid-19, acabando muitas por ser esmagadas até à morte quando uma multidão avançou por uma rua estreita. O mais recente balanço de vítimas dá conta de 151 vítimas mortais e mais de 80 feridos.

"É com grande consternação que temos de confirmar a morte de um cidadão austríaco durante o pânico em massa de ontem em Seul", anunciou o Ministério das Relações Exteriores em Viena, referindo-se a um cidadão em visita à capital sul-coreana.

"Os meus pensamentos estão com a família e os amigos do cidadão norueguês que morreu no trágico incidente em Seul", escreveu no Twitter a ministra das Relações Exteriores da Noruega, Anniken Huitfeldt, adiantando que "o que deveria ser uma festa transformou-se numa tragédia e muitos jovens foram afetados".

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, transmitiu no Twitter as suas "mais profundas condolências" às famílias e amigos das vítimas mortais. Também o Alto Representante da União para a Segurança e os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, afirmou no Twitter estar "profundamente entristecido pelos terríveis acontecimentos no centro de Seul".

Na mesma rede social, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse estar "chocada" com relatos de "múltiplas mortes e feridos na festa de Halloween em Seul" e agradeceu "a todos aqueles que prestam serviços de emergência no local".

Numa mensagem dirigida ao presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, o presidente chinês, Xi Jinping, apresentou igualmente as suas condolências a Seul, afirmando ter ficado "chocado" com o sucedido na festa de Halloween.

Também hoje, o governo da Tailândia transmitiu as suas condolências às famílias e amigos das vítimas da tragédia em Seul, num comunicado publicado nas redes sociais pelo gabinete do primeiro-ministro tailandês, Prayut Chan, que disse que o primeiro-ministro e o povo da Tailândia expressam suas condolências e apoio ao povo da Coreia do Sul após o incidente" e "junta-se ao luto".

Sem registo de portugueses entre as vítimas

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiro (MNE) português disse à Lusa que não existe, até ao momento, notícia de qualquer cidadão português entre as vítimas, situação que continua a acompanhar.

Na rede social Twitter, o MNE português expressou a sua "mais sentida solidariedade com o povo sul-coreano e as suas autoridades no rescaldo do trágico incidente em Seul". "Os nossos pensamentos estão com todos os afetados e com aqueles que prestam assistência de emergência neste momento difícil", lê-se na mensagem.