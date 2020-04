Dois pinguins fotografados "abraçados" a ver o horizonte de Melbourne

JN Hoje às 15:23 Facebook

Tobias Baumgaertner, um fotógrafo da vida selvagem, partilhou a imagem de dois pinguins "abraçados" a observar o horizonte de Melbourne, na Austrália. A fotografia tornou-se viral.

"A maneira como estes dois pinguins estavam a cuidar um do outro destacava-se de toda a colónia. Enquanto todos os outros pinguins estavam a dormir ou a correr, estes dois ficaram parados e aproveitar cada segundo que tinham juntos, abraçados e a conversar sobre coisas de pinguins", escreveu ao partilhar a imagem, que foi captada em St. Kilda, em 2019.

Tobias Baumgaertner tem vindo a contar a história dos dois pinguins que, segundo lhe foi explicado, tinham ficado viúvos. A primeira imagem foi partilhada há cerca de um mês e o fotógrafo escreveu na altura que os dois pinguins tinham ficado durante horas "a observar as luzes cintilantes do horizonte e do oceano".

Foi um voluntário quem lhe explicou que "a branca era uma senhora idosa que havia perdido o parceiro" e que aparentemente, o homem mais jovem à esquerda tinha também perdido a parceira.

A história que enternece a internet dá conta de que os dois se têm encontrado regularmente e reconfortado enquanto assistem "às luzes dançantes da cidade vizinha".

Tobias Baumgaertner diz que esteve durante três noites na colónia de pinguins até ter conseguido apanhar o momento, em que os dois passam as asas nas costas um do outro.