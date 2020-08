Drama do submarino Kursk onde morreram 118 homens foi há 20 anos

AFP/JN Hoje às 10:09 Facebook

A 12 de agosto do ano 2000, o submarino nuclear Kursk, orgulho da Frota do Norte da Rússia, afundou-se após a explosão de um torpedo, e o destino da sua tripulação de 118 homens cativou a nação e o mundo até à trágica conclusão nove dias depois.

O submarino afunda-se

Naquela manhã de sábado, o Kursk, um enorme submarino de 154 metros de comprimento, participa em exercícios navais no Mar de Barents nas fronteiras entre a Rússia e a Noruega.

Às 11.28 horas locais (7.28 horas GMT), os sismógrafos noruegueses registam uma grande explosão seguida de uma segunda mais potente dois minutos mais tarde.

A marinha russa localiza o navio ao amanhecer de domingo. Todo o contacto via rádio com a tripulação é perdido, havendo apenas registo de um sinal SOS que um marinheiro a bordo do submarino faz, batendo contra o casco da embarcação.

Ao fim do dia, a Marinha lança um primeiro mini-submarino tripulado por socorristas, mas este colide com os destroços do Kursk e tem de regressar imediatamente.

Rejeição da ajuda ocidental

"Problemas técnicos" é o resumo sucinto que a marinha russa utiliza a 14 de agosto para anunciar o acidente ao público, dois dias depois da tragédia.

O chefe da marinha russa diz que a principal teoria dos acontecimentos "é uma explosão na primeira escotilha do torpedo", que teria levado ao afundamento do submarino em águas neutras a 150 quilómetros (90 milhas) da cidade costeira de Severomorsk, a principal base da Frota do Norte.

A marinha diz que o navio desligou os motores nucleares, não está a transportar quaisquer armas nucleares e que não há registo de fugas radioativas. A tripulação - presa a 108 metros no fundo do Mar de Barents - tem oxigénio suficiente para durar até 18 de agosto.

Apesar das preocupações com os marinheiros, a Rússia recusa ofertas de ajuda da Grã-Bretanha, Noruega e Estados Unidos. Com equipamento antigo ou inadequado, e lutando contra uma violenta tempestade, os russos prosseguem os seus esforços de salvamento sozinhos, num rol de fracassos.

Putin em férias

O regresso do submarino à superfície em 2001 Foto: AFP

Entretanto, o Presidente russo Vladimir Putin continua de férias na estância turística do Mar Negro de Sochi. Aguarda até 16 de agosto antes de fazer uma primeira declaração pública, aparecendo vestido de forma casual, descrevendo a situação como "crítica".

"Os nossos peritos dizem que temos tudo o que precisamos", refere numa citação da Interfax. Mas apenas horas depois fala ao telefone com o homólogo norte-americano Bill Clinton para discutir a missão de salvamento. Finalmente, a Rússia aceita a ajuda da Grã-Bretanha e solicita a ajuda da Noruega, embora Putin não interrompa as suas férias e o seu silêncio "ensurdecedor" atraia o fogo dos meios de comunicação social.

"Desde o início, a operação de resgate não deveria ter sido apenas a preocupação número um das equipas de salvamento, mas de todo o Estado", diz o diário Izvestiya. A imprensa acusa os militares de mentiras e questiona o custo da vida humana na Rússia pós-comunista. À medida que a incerteza se arrasta, as famílias dos marinheiros presos descrevem a sua angústia como um "inferno" vivo.

"Cada notícia televisiva é como uma suspensão da execução", diz uma mulher cujo marido comandante está a bordo. A 18 de Agosto, Putin regressa a Moscovo. As hipóteses de um resgate bem-sucedido "são muito pequenas, mas existem", diz ele.

Todos mortos

A 21 de agosto, após 30 horas, os mergulhadores noruegueses conseguem abrir a câmara de ar do submarino. O interior do Kursk está completamente inundado. Todos os marinheiros estão mortos.

No dia seguinte, em Vidyayevo, a pequena aldeia da marinha costeira e base de acolhimento dos Kursk, as famílias dos membros da tripulação reúnem-se e Putin enfrenta as críticas das viúvas lacrimosas. Um dia de luto nacional é declarado a 23 de agosto, mas as famílias enlutadas recusam-se a participar.

Putin diz ter "um sentimento de plena responsabilidade e um sentimento de culpa por esta tragédia".

A última tripulação do Kursk Foto: AFP

Provas cruéis

O Ministério Público russo conclui a investigação em julho de 2002, declarando que ninguém pode ser responsabilizado. Diz que o acidente resultou de uma explosão num dos tubos de torpedo do submarino causada por combustível volátil e que a tripulação não pôde ser salva. Morreram no máximo oito horas depois da explosão.

Uma nota rabiscada de um militar, descoberta em outubro de 2000 no bolso do homem quando os trabalhadores de resgate retiraram o seu corpo do submarino, fornece provas cruéis de que pelo menos 23 marinheiros sobreviveram várias horas após a explosão, tendo tentado procurar segurança na retaguarda do navio.