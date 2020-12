Drone submarino em missão secreta encontrado por pescador indonésio

JN Hoje às 12:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um pescador indonésio descobriu aquilo que os especialistas acreditam ser um drone submarino chinês, junto à ilha indonésia de Selayar, numa rota marítima estratégica entre o Mar do Sul da China e a Austrália.

O veículo subaquático não tripulado (UUV) foi encontrado a 20 de dezembro, longe das águas territoriais chinesas, e entregue à polícia seis dias depois, sendo entretanto transferido para os militares indonésios, segundo os média da Indonésia.

De acordo com os observadores militares, o drone parece ser da família dos UUV chineses "Sea Wing", desenvolvido pelo Instituto Shenyang de automação da Academia Chinesa de Ciências.

Entre as funções conhecidas do equipamento está a sua capacidade para recolher dados como a temperatura da água do mar, a salinidade, a turvação e os níveis de oxigénio, assim como a transmissão em tempo real de informações sobre as correntes e a direção de movimento.

De acordo com o canal de comunicação militar "Naval News", os dados recolhidos pelo UUV podem ser extremamente valiosos para o meio naval, em particular para as operações submarinas: "Quanto melhor uma Marinha conhecer as águas, melhor ela consegue esconder os seus submarinos", explica.

A descoberta está perto de duas potenciais rotas entre o Mar do Sul da China e o Oceano Índico. "Essas rotas, o estreito de Sunda e o estreito de Lombok, podem ser importantes em tempos de guerra. A inteligência recolhida pelo drone pode ser valiosa para a Marinha chinesa, se pretender que os seus submarinos usem esses estreitos", aponta o meio.

Também segundo o consultor de segurança indonésio Muhammad Fauzan, à estação "ABC", o drone provavelmente estaria a mapear futuras rotas de submarinos, uma vez que foi encontrado longe das águas chinesas e numa rota marítima importante entre a China e a cidade mais a norte da Austrália, Darwin.

A notícia não foi comentada pelo governo chinês.

Este é pelo menos o terceiro drone, que se acredita ser chinês, encontrado em águas territoriais indonésias, desde março de 2019. Uma descoberta que poderá ser classificada como mais importante do que as anteriores, uma vez que o UUV agora encontrado ainda estava ativo.

A China tem sido acusada de atividades expansionistas no disputado Mar do Sul da China, na sequência de uma ampla investigação oceanográfica em regiões consideradas militarmente significativas.