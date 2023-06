Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas em tiroteio nos EUA

JN/Agências Hoje às 20:08 Facebook

Duas pessoas morreram e pelo menos cinco ficaram feridas este domingo durante um tiroteio nas imediações de um anfiteatro onde se celebra o festival de música eletrónica Beyond Wonderland, no estado de Washington, nos Estados Unidos.

As autoridades do condado de Grant anunciaram que o autor dos disparos foi detido e que a segurança foi reposta: "Podemos confirmar dois mortos; temos cinco feridos confirmados; o suspeito está sob custódia, a normalidade foi assegurada", escreveram as autoridades policiais do condado, citadas pela agência espanhola de notícias, a EFE.

De acordo com o relato das autoridades, esta madrugada, o suspeito disparou aleatoriamente contra a multidão enquanto fugia e acabou por ser detido.

Beyond Wonderland é um festival de música eletrónica organizado pela Insomniac Events, que se realiza durante um ou dois dias em várias cidades da costa oeste dos EUA, incluindo Seattle.

No seguimento do tiroteio, a organização cancelou o programa do segundo dia.