Trump admite que perdeu: "Ele ganhou porque a eleição foi manipulada"

A manhã de Donald Trump começou, como em tantos outros dias, a disparar mensagens no Twitter sobre as eleições dos EUA que perdeu. E se na sexta-feira deu a entender que poderia ter perdido as eleições, num discurso em que disse não saber quem estaria no poder no próximo ano, desta vez foi mais longe e escreveu que "Ele", Joe Biden, "ganhou a eleição". Mas sendo o presidente dos EUA Donald Trump, a mensagem não terminou por aí. "Ele ganhou porque a eleição foi manipulada", pode ler-se num dos primeiros tweets do dia.

Se até agora, Donald Trump disse sempre que tinha vencido as eleições norte-americanas "por muito", esta será a primeiro vez que escreveu as palavras "Ele ganhou". Se até há poucas horas, Trump publicava mensagens a pedir para que não se deixasse que "os radicais de esquerda democratas roubassem as eleições", neste último texto o ainda presidente dos EUA parece admtir a derrota é inevitável.

A restante mensagem é a habitual narrativa que Donald Trump, e parte dos republicanos, tem usado para contestar os resultados das eleições: afirma que nenhum observador foi autorizados, o que já foi desmentido até por responsáveis republicanos, e ataca a Dominion, empresa de software, que trata de grande parte do sistema eleitoral dos EUA. Segundo o presidente, a Dominion teria alterado votos digitamente para Joe Biden ou apagado votos em Trump. Antes, tinha afirmado que seriam 2,7 milhões de votos apagados, algo que o seu próprio Governo desmentiu, dizendo que estas foram as "eleições mais seguras de sempre".

As restantes mensagens da manhã de Trump foram mais um ataque à credibilidade das eleições com votos correspondência, retweets de um programa da Fox News pró-Trump e o anúncio de uma entrevista que o seu advogado, Ruddy Giuliani, vai dar a um outro programa da Fox News.