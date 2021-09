Elétricas secam Espanha para gerar mais lucros sobre o preço alto da luz

Jesús Chueca Hoje às 07:57 Facebook

Região de Ricobayo, em Zamora, a 30 km de Portugal, perdeu os negócios de verão porque a barragem está seca. Iberdrola acusada de aproveitamento. Ministra promete novas medidas.

A fatura da luz tem-se convertido no principal problema dos espanhóis que a cada semana sofrem um aumento no preço da eletricidade sem que o Governo socialista consiga travar esta subida. As companhias elétricas decidiram no último trimestre esvaziar as barragens espanholas para poderem produzir mais energia hidroelétrica. Porém, a polémica estratégia gerou uma dúvida: esta prática é habitual ou só foi utilizada para aproveitar a oportunidade do mercado, e assim, obter maiores benefícios económicos?

A apenas 32 quilómetros da fronteira com a região montanhosa portuguesa de Miranda do Douro, as praias da barragem de Ricobayo, em Zamora, costumam encher-se de turistas e banhistas durante a época estival, que desfrutam de uma paisagem idílica na beira do rio Esla, o maior afluente do Douro. Porém, aos poucos, a água foi-se evaporando, convertendo uma das zonas com menor população da Espanha num verdadeiro deserto. Segundo dados do site da Confederação Hidrográfica do Douro, o açude do Ricobayo começou o verão com 60% da sua capacidade, mas, em apenas seis semanas, viu reduzido o seu volume até 11%, alterando por completo o panorama. Nessas mesmas datas de 2020, a barragem estava a 72% da sua capacidade total.