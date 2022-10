Empresa de energias renováveis acusada de desflorestação no Canadá

Diana Fernandes Hoje às 12:32 Facebook

A Drax Electricity, que gere a maior central elétrica a carvão em Yorkshire e atualmente produz 12% da energia renovável do Reino Unido, está acusada de crimes ambientais. A empresa corta diariamente árvores de florestas ambientalmente importantes no Canadá​​​​​​, segundo uma investigação do canal britânico BBC.

A Drax já recebeu mais de seis mil milhões de libras (cerca de 7 mil milhões de euros) em apoios à energia verde dos contribuintes do Reino Unido, no entanto, com a divulgação da investigação, que aconteceu esta segunda-feira, a empresa de eletricidade caiu quase 6% na Bolsa de Valores de Londres.

A empresa de eletricidade refutou os factos afirmando que "apenas utiliza serragem e resíduos de madeira", acrescentando que muitas das árvores foram removidas depois de já terem morrido, para prevenir a ocorrência de incêndios.

O "escândalo ambiental", em que a Drax é acusada de abater árvores na província protegida da British Columbia, foi exposto através do recurso a algumas imagens de satélite, vídeos de drone e licenças de extração de madeira.