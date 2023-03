Empresária portuguesa torna-se estrela de TV nos EUA a renovar casas em 24 horas

JN/Agências Hoje às 08:30 Facebook

O sucesso da empresária luso-americana Michelle Pais valeu-lhe um programa de televisão nos Estados Unidos da América (EUA), plataforma que quer aproveitar para dar a conhecer ao mundo aquilo que melhor se faz em Portugal.

Aos 43 anos, Michelle é já um nome bem conhecido em Nova Jérsia, estado onde consolidou a sua carreira como agente imobiliária no segmento de luxo e onde fundou a empresa "Signature Realty NJ", que emprega cerca de 500 agentes imobiliários em oito escritórios.

O seu êxito no ramo imobiliário, combinado com uma grande dose de ambição, resultaram no programa de televisão '24 Hour Flip', que estreou no canal norte-americano A&E no fim de semana passado e onde, ao lado do marido, Jonathan Steingraber, a empresária mostra remodelações totais a casas - realizadas em apenas 24 horas - e com equipas maioritariamente portuguesas.

Em declarações à Lusa, Michelle Pais admitiu que chegou a pensar ser impossível fazer uma remodelação nesse tempo recorde.

"A ideia de vender casas e renová-las em 24 horas foi ideia do meu esposo, que, além de ser meu sócio no ramo imobiliário, também é investidor. Desde os 20 anos que ele comprava, arranjava e vendia casas. Então, há cerca de seis anos, ele ficou muito frustrado com o facto de o processo demorar muito tempo", explicou Michelle.

"Ele teve então a ideia de fazer tudo isso em 24 horas. Quando me contou, eu pensei que ele era louco, que não havia maneira de tornar isso possível. Se calhar nunca ninguém no país teve essa ideia de procurar uma casa, comprar uma casa e renová-la completamente em apenas 24 horas... mas ele já fez isso a 50 casas e aqui estamos", contou.

Michelle Pais, que se descreve como uma mulher "muito trabalhadora, determinada, ambiciosa e apaixonada por aquilo que faz", assegura que a inovação do programa - que emprega cerca de 50 pessoas - foi a chave do sucesso e já sonha em levar o formato para Portugal.

"Deus queira que um dia também possamos ir a Portugal e começar a renovar casas em 24 horas", disse a empresária, que no seu portfólio pessoal conta com mais de quatro mil imóveis vendidos, predominantemente entre a faixa de um milhão e 10 milhões de dólares (940 mil e 9,4 milhões de euros), mas que já atingiu os 17 milhões de dólares (16 milhões de euros).

Contudo, o ramo imobiliário nem sempre esteve no horizonte da luso-americana, que estudou para se tornar advogada.

Para pagar os estudos universitários, Michelle Pais arranjou um trabalho como secretária numa agência imobiliária e demorou pouco tempo até concretizar a sua primeira venda, que, por coincidência, foi a um português.

A partir daí, soube que a sua vida profissional passaria pelo setor, somando já quase 22 anos de carreira.

Com raízes no Carregal do Sal, de onde os seus pais são naturais, Michelle dividiu a sua infância e adolescência entre os EUA e Portugal. O facto de nunca ter perdido contacto com as suas raízes levou-a a querer manter-se rodeada de trabalhadores "lusitanos" em todos os projetos que abraça.

E com um olhar no futuro, a empresária encontra-se já a trabalhar no próximo projeto, que unirá a sua paixão pela decoração e 'design', com o seu orgulho em ser portuguesa.

"Neste momento, estou a trabalhar no lançamento de [um projeto em] outro setor e tem a ver com produtos para a casa, 'design' e 'lifestyle'. Esta é outra paixão que eu tenho. Adoro o 'design', adoro tudo o que envolva casas, então é um projeto em que estou a trabalhar e penso que o lançamento acontecerá antes do final do ano", indicou à Lusa.

"Chama-se 'Pais Life' e, por acaso, a maioria dos tecidos para as camas e almofadas virá de Portugal. Tenho muito orgulho de ser portuguesa e de poder trazer um pouquinho de Portugal para os Estados Unidos. É tudo da melhor qualidade. Não há como Portugal no setor de têxteis e cerâmicas. Tenho muito orgulho e muito prazer de poder representar Portugal nos EUA", sublinhou.