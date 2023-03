Encontrado "Diamante Grande e Feio" de 3,29 quilates em parque dos EUA

JN Hoje às 11:22 Facebook

Um visitante do Crater of Diamonds State Park, no Arkansas, Estados Unidos, encontrou, no início deste mês, um diamante castanho de 3,29 quilates. É o maior diamante encontrado no parque este ano e o maior desde setembro de 2021.

A descoberta foi feita no dia 4 de março. David Anderson, de Murfreesboro, avistou a joia enquanto peneirava o solo húmido em busca de diamantes no parque. "A princípio pensei que fosse quartzo, mas perguntei-me porque é que seria tão brilhante", disse Anderson, citado por um comunicado do parque. "Assim que peguei nele, percebi que era um diamante".

"O diamante de Anderson tem aproximadamente o tamanho de uma ervilha inglesa, com uma cor castanha clara e formato octaedro", disse o intérprete do parque Tayler Markham. "Tem um brilho metálico típico de todos os diamantes encontrados no parque, com superfície parcialmente reabsorvida e muitas inclusões".

Anderson batizou o diamante "B.U.D.", sigla de "Big, Ugly Diamond", que significa, em português, "Diamante Grande e Feio". O visitante normalmente vende os seus diamantes localmente e planeia fazer o mesmo com este. Os preços dos diamantes podem variar, dependendo de como são classificados de acordo com o corte, cor, claridade e quilates.

400 diamantes encontrados em 16 anos

David Anderson teve conhecimento sobre o Crater of Diamonds State Park em 2007, quando assistia ao "The Travel Channel". "A minha primeira viagem aqui foi em 2007. Depois de encontrar o meu primeiro diamante, um branco de 1,5 quilates, fiquei viciado", disse.

Desde então, Anderson encontrou mais de 400 diamantes, incluindo 15 que pesavam mais de um quilate. As suas descobertas importantes incluem um diamante amarelo de 3,83 quilates encontrado em dezembro de 2011 e uma joia branca de 6,19 quilates descoberta em abril de 2014.

Maior diamante desde setembro de 2021

O diamante de Anderson é o maior encontrado no parque desde setembro de 2021, quando um visitante de Granite Bay, na Califórnia, descobriu um diamante amarelo de 4,38 quilates. É também o maior diamante castanho do parque desde o Kinard Friendship Diamond, uma joia de 9,07 quilates encontrada em 2020 por Kevin Kinard, de Maumelle, e que tem o título de segundo maior diamante encontrado no Crater of Diamonds State Park.

Segundo Markham, todos os diamantes encontrados no parque passaram por reabsorção parcial durante a erupção que os trouxe à superfície. "O magma no tubo vulcânico derreteu as superfícies externas dos diamantes e deu-lhes bordas arredondadas e lisas. Diamantes maiores como o de Anderson podem ter áreas ásperas na superfície, mas ainda se pode encontrar sinais de reabsorção nos cantos e bordas".

Mais de 75 mil diamantes foram encontrados no local desde 1906, quando o então proprietário do terreno encontrou um. Entre eles está o maior diamante já encontrado nos Estados Unidos, um diamante branco de 40,23 quilates. O terreno tornou-se um parque estadual em 1972. Só este ano, foram encontrados 124 diamantes no Crater of Diamonds State Park este ano. São encontrados, em média, um a dois diamantes por dia pelos visitantes do parque.