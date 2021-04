Destroços confirmam que submarino na Indonésia afundou com 53 pessoas

R.N.C. com agências Hoje às 10:35, atualizado às 11:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A Indonésia disse este sábado que recuperou destroços de um submarino que desapareceu com 53 tripulantes na costa de Bali, incluindo componentes e itens de dentro do navio atingido.

"Nos últimos dias, recuperamos destroços e itens do último local em que o submarino estava mergulhado", disse o chefe da Marinha indonésia, Yudo Margono, a os jornalistas. "(Os itens) não teriam saído do submarino se não houvesse pressão externa ou sem danos no seu lançador de torpedo."

Os objetos encontrados foram peças de um alisador de torpedo, uma garrafa de graxa usada para olear o periscópio e tapetes de oração. Além disso, o chefe da Marinha adiantou que foi encontrada uma fonte de grande magnetismo a uma profundidade dentre 50 a 100 metros.

A Marinha indonésia acredita que a embarcação terá afundado, diminuindo assim a esperança de encontrar sobreviventes, adianta a agência de notícias "Associated Press".

O submarino KRI Nanggala 402 desapareceu na passada quarta-feira. "Com as evidências que encontramos, que se acredita serem do submarino, agora passamos da fase de 'submersão' para 'afundado'", disse Margono em conferência de imprensa.

As autoridades já tinham alertado que as reservas de oxigénio na embarcação iriam terminar este sábado.

Mais alguns meios são esperados durante o dia de hoje na Indonésia para auxiliar nas operações. Um Boeing P-8 Poseidon dos Estados Unidos e navios de resgate de Singapura chegam este sábado e juntam-se a 20 navios indonésios, quatro aeronaves indonésias e a um navio de guerra da Austrália.

PUB

No domingo, deverão chegar navios de resgate da Malásia.