Encontrados destroços do avião desaparecido na Rússia

JN/Agências Hoje às 11:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Os destroços do avião que desapareceu esta terça-feira com 28 pessoas a bordo, no extremo oriental da Rússia, foram encontrados a quatro quilómetros do aeroporto onde deveria ter aterrado.

"As equipas de resgate encontraram os destroços do avião", indicou a agência aérea russa., num comunicado, esclarecendo que as operações estão a ser particularmente difíceis por causa da geografia do local.

A aeronave - um avião de passageiros AN-26, com 28 pessoas a bordo - deveria ter aterrado às 15.50 horas locais (6.50 horas em Portugal continental), mas o contacto foi perdido alguns minutos antes.

O aparelho, uma aeronave turbo-hélice bimotor, tinha saído da cidade russa de Petropavlovsk-Kamchatsky, na península de Kamchatka, com destino à localidade de Palana, de acordo com as agências russas Interfax e RIA Novosti.

"O avião cessou a comunicação via rádio quando estava prestes a aterrar. Não informou de quaisquer problemas a bordo", disse uma fonte dos serviços de emergência regionais, citada pela agência oficial TASS.

De acordo com as agências russas, a bordo seguiam, além dos seis membros da tripulação, 22 passageiros, incluindo duas crianças.