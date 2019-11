Encontrados milhares de "ovos de gelo" em praia da Finlândia

Hoje às 20:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Um fotógrafo amador registou milhares de "ovos de gelo" na praia de Marjaniemi, na ilha de Hailuoto, na Finlândia. O fenómeno meteorológico cobria quase 30 metros do areal e não é uma situação tão rara quanto se possa imaginar.

Risto Mattila e a esposa caminhavam este domingo na praia de Marjaniemi quando foram surpreendidos por milhares de bolas de gelo, com a figura de um ovo. Segundo o fotógrafo amador que não perdeu tempo a registar o fenómeno, as formas maiores tinham um tamanho semelhante a uma bola de futebol.

De acordo com um especialista em meteorlogia ouvido pelo "The Guardian", os "ovos de gelo" não são um fenómeno raro no país: pode-se verificar uma vez por ano sob determinadas condições atmosféricas e meteorológicas como "temperatura do ar abaixo dos zero graus, temperatura da água do mar gelada, uma praia de areia rasa e ligeiramente inclinada e ondas calmas".

Risto Mattila, no entanto, "nunca tinha visto o fenómeno" e só se concentrou na beleza da imagem que capturou. James Carter, professor emérito da Universidade do Illinois nos Estados Unidos esclareceu ao jornal britânico que o gelo começa por ser uma espécie de "lama" na superfície da água, que com o movimento das ondas se vai cristalizando até solidificar.

"Graças ao fotógrafo agora temos oportunidade de ver o que poucos de nós nunca tiveram oportunidade de observar", concluiu o docente.