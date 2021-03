Espanha irá produzir vacina russa Sputnik V

JN/Agências Hoje às 10:55 Facebook

As autoridades russas anunciaram, esta segunda-feira, que chegaram a acordo com vários países europeus para a produção da vacina Sputnik V, na Europa. No entanto, a vacina ainda não foi aprovada pela Agência Europeia do Medicamento.

O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF) anunciou acordos de produção da vacina contra a covid-19 Sputnik V "com companhias de Itália, Espanha, França e Alemanha", apesar de continuarem à espera da homologação, por parte do regulador europeu, do fármaco.

"Atualmente, há outras conversas em curso para aumentar a produção na UE. Isso permitirá começar a abastecer o mercado europeu com a Sputnik V, assim que a Agência Europeia de Medicamentos aprovar", afirmou o presidente do Fundo, Kirill Dmitriev, em comunicado.

Em agosto de 2020, a Rússia foi o primeiro país no mundo a registar uma vacina contra a covid-19. A vacina foi recebida com alguma desconfiança pela comunidade científica, no entanto um estudo da revista The Lancet garantiu-lhe a credibilidade que precisava para ser considerada uma arma importante no combate da pandemia.