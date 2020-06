Espanha reabre as fronteiras com Portugal a 22 de junho

JN/Agências Hoje às 10:40, atualizado às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Espanha vai reabrir as fronteiras com Portugal e França a 22 de junho. Restrições à livre circulação foram impostas em março devido à pandemia de covid-19.

O anúncio foi feito, esta quinta-feira, por Reyes Maroto, ministra espanhola da Indústria, Comércio e Turismo.

"No caso de França e de Portugal, quero confirmar que a partir de 22 de junho as restrições à mobilidade terrestre serão eliminadas", disse a ministra, num encontro com a imprensa internacional, acrescentando que, "em princípio, as quarententas serão eliminadas".

O Governo espanhol antecipa assim a data de abertura das fronteiras em uma semana, depois de ter anunciado em 25 de maio que ia levantar as restrições ao movimento de pessoas, nomeadamente a turistas estrangeiros, apenas em 1 de julho.

As autoridades espanholas encerraram as fronteiras em meados de março, com a entrada em vigor do estado de emergência, exceto a residentes, trabalhadores transfronteiriços e camionistas, a fim de impedir a propagação do coronavírus.

Portugal tem as fronteiras encerradas com o país vizinho até dia 15. Na passada terça-feira, o ministro português da Administração Interna admitiu que as restrições podiam estender-se durante todo o mês, tendo em conta que do lado espanhol havia a indicação de as restrições se manterem até 1 de julho.

Eduardo Cabrita salientou, no entanto, que Portugal, em articulação com as autoridades espanholas, têm corredores sanitários que permitem aos emigrantes portugueses vindos de França atravessar Espanha, "não para estar em Espanha, mas para virem até Portugal".

O controlo das fronteiras terrestres com Espanha está a ser feito desde as 23 horas do dia 16 de março em nove pontos de passagem autorizada, devido à pandemia de covid-19.