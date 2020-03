Espanha ultrapassa a China no número de mortos por Covid-19

Rita Neves Costa Hoje às 10:43 Facebook

Há 3434 vítimas mortais pelo novo coronavírus em Espanha, segundo o último balanço das autoridades de saúde espanholas.

O Ministério da Saúde de Espanha anunciou esta quarta-feira que 3434 pessoas morreram da infeção do novo coronavírus no país. Espanha ultrapassa assim a China, onde se registaram 3287 mortes, e torna-se o segundo país do mundo com mais vítimas mortais por Covid-19. Itália registou nas últimas 24 horas pelo menos 6820 mortes.

Nas últimas 24 horas morreram 738 pessoas e houve um aumento de 7937 novos casos de infeção em Espanha. Mais de cinco mil pessoas estão curadas. Desde o início da pandemia, o país teve 47610 pessoas com Covid-19. Nos hospitais permanecem mais de 29 mil doentes, sendo que 3166 estão nos cuidados intensivos.

O Congresso espanhol deverá aprovar esta quarta-feira a extensão do estado de alarme até 11 de abril. Dos 350 deputados, cerca de 40 deverá reunir-se no Palácio das Cortes em Madrid, os outros vão votar a partir de casa.