Esperança e mulheres ao poder em Angola

Rosto pela igualdade chega a vice-presidente. Sete entre 21 ministérios do Governo de Luanda têm direção feminina. Assembleia Nacional também presidida com sexto sentido.

Esperança da Costa é a fisionomia de uma certa emancipação feminina e de uma nova elite de anunciada descontinuidade na política de Angola. A discreta secretária de Estado das Pescas da anterior legislatura foi nomeada pelo Comité Central do MPLA - leia-se, por João Lourenço - no segundo lugar da lista de candidatos do partido às eleições de agosto, só atrás do presidente, o que desde logo praticamente lhe garantiu o cargo de vice-presidente da República, de que foi investida na quinta-feira. Pelos corredores políticos de Luanda e do partido de Agostinho Neto, há quem lhe verifique ter dado mais provas na academia do que na vida política, mas esse foi o argumento do chefe de Estado para patrocinar a ascensão da académica que completou a formação em Portugal.

Segundo as biografias publicadas na Imprensa angolana, a vice-presidente da República, Esperança Costa, possui um doutoramento em Fitoecologia (Universidade Técnica de Lisboa, 1991-1997), mestrado em Produtividade Vegetal (Instituto Superior de Agronomia, Universidade Técnica de Lisboa - 1990-1992) e licenciatura em Biologia (Faculdade de Ciências, da UAN, Universidade Agostinho Neto - 1978-1985).