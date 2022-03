"Esta será a vitória de todo o mundo democrático". Zelensky apela à solidariedade da Europa

JN Hoje às 19:50 Facebook

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu solidariedade ao falar a várias cidades europeias, esta sexta-feira, através de uma videoconferência.

Durante uma videoconferência na plataforma Zoom, Zelensky encorajou a Europa a apoiar a Ucrânia e fez uma pausa para um momento de silêncio para homenagear aqueles que morreram na guerra, dizendo: "Gostaria de dedicar este primeiro minuto ao momento de silêncio para aqueles que caíram na luta pelo seu país, pelos nossos soldados, por aqueles que servem, aqueles que trabalham como pilotos, aqueles que estão a fazer atos heróicos em diferentes áreas para proteger o seu país e entregaram as suas vidas por isso".

O líder ucraniano também partilhou alguns pensamentos sobre as forças de toda a Europa, bem como "pessoas comuns" na Ucrânia. "Gostaria de desejar tudo de bom ao povo da Europa... É assim que os nossos soldados, os nossos heróis, estão a cumprimentar-se nestes dias. Essas são as pessoas que estão a proteger as suas casas, a proteger a nossa Ucrânia, a proteger a nossa Europa. Este é o coração da Ucrânia, unindo-se contra o mal".

Por fim, Zelensky falou às pessoas em todo o continente europeu, prometendo a vitória para a Ucrânia e toda a democracia. "Gostaria de vos dedicar a vocês, ao povo da Europa. Gostaria de pedir que não fiquem em silêncio. Gostaria que saíssem às ruas e apoiassem a Ucrânia, apoiassem os nossos esforços e apoiassem a nossa luta, porque se a Ucrânia não resistir, a Europa não resistir. Se cairmos, cairão", continuou.

"Saiam e apoiem a Ucrânia o máximo que puderem... E se vencermos, e tenho certeza de que venceremos, esta será a vitória de todo o mundo democrático. Esta será a vitória da nossa liberdade. Será a vitória da luz sobre as trevas, da liberdade sobre a escravidão. E se vencermos, tornar-nos-emos tão florescentes quanto a Europa, e a Europa florescerá mais do que nunca depois desta magnífica vitória. Glória à Ucrânia."

Zelensky terminou o discurso, erguendo o punho no ar em saudação.