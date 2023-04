Estudante portuguesa morre em acidente de bicicleta com camião na Suíça

AC Hoje às 12:11 Facebook

Uma jovem portuguesa a estudar música na Suíça morreu atropelada por um camião quando circulava, de bicicleta, numa rua de Basileia, na Suíça.

Carolina Bermejo, de 25 anos, morreu atropelada por um camião na terça-feira, na Suíça. A jovem estudante de música circulava de bicicleta numa rua de Basileia quando foi apanhada pelo pesado, em circunstâncias por apurar.

"A Carolina deixou este mundo melhor e cumpriu sem dúvida a sua missão em vida", escreve um amigo, confirmando que jovem foi vítima de um acidente quando circulava de bicicleta em Basileia, na terça-feira.

A notícia da morte da jovem foi avançada nas redes sociais pelo Grupo Coral do Montijo, onde chegou a atuar. "É com profundo pesar que o Grupo Coral do Montijo informa que a sua ex-coralista Carolina Bermejo faleceu, no dia de hoje, vítima de atropelamento, em Basileia na Suíça, onde se encontrava a estudar", pode ler-se na mensagem deixada na rede social, na terça-feira, 25 de abril.

"À família enlutada, endereçamos as nossas sentidas condolências", lê-se ainda na mensagem, ilustrada pela foto da jovem durante uma atuação do Grupo Coral.

O Moto Clube do Montijo lamentou também a morte da jovem, numa mensagem na mesma rede social. "É com profundo pesar que o MC Montijo recebeu a notícia do falecimento da Carolina Bermejo", lê-se na mensagem, na qual apresenta "as mais sentidas condolências" à família. "Que a Carolina descanse em paz", acrescenta a nota.