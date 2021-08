EUA abandonam aeroporto de Cabul e põem fim a 20 anos de presença no Afeganistão

Ana Sofia Rocha e Luís Pedro Carvalho Hoje às 21:37, atualizado às 21:46 Facebook

Os últimos cinco aviões militares norte-americanos abandonaram, esta segunda-feira, o aeroporto internacional Hamid Kazai, em Cabul.

As forças militares norte-americanas retiraram ontem do Afeganistão, pondo fim a vinte anos de presença no país. Ao mesmo tempo, na cidade ouviam-se rajadas de armas automáticas, numa celebração pelo fim da ocupação estrangeira. No total desta operação-relâmpago de retirada de pessoas do país, os EUA garantem ter transportado quase 80 mil civis para fora do Afeganistão, mas muito terão ficado para trás, por falta de tempo e de capacidade para que chegassem até ao aeroporto Hamid Karzai.

Nos últimos cinco aviões, seguiam apenas cidadãos não norte-americanos. Esses tinham já deixado Cabul doze horas antes, garantiu o general Frank McKenzie, numa declaração ao jornalista no Pentágono, onde sublinou que os talibãs tiveram uma abordagem "pragmática e empresarial" à retirada dos EUA do país.

Do lado das forças que agora controlam o Afeganistão, apesar dos problemas que vão enfrentar, com a possibilidade de uma guerra civil à espreita, há um clima de satisfação. "Fizemos história", afirmou um oficial sénior talibã, citado pela BBC.

Desde o ataque de quinta-feira nos arredores do aeroporto, reivindicado pelo grupo jiadista Estado Islâmico da província de Khorasan (ISKP, na sigla em inglês) -- e que matou mais de 100 pessoas, incluindo 13 soldados norte-americanos, o exército dos EUA disse ter impedido um novo atentado com um carro armadilhado no domingo e contrariado o disparo de foguetes esta segunda-feira no aeroporto de Cabul.

"O Pentágono lançou uma investigação sobre o ataque de domingo, que o Washington Post disse ter feito 10 vítimas mortais, incluindo várias crianças, todos membros da mesma família. "Estamos a investigar. Se tivermos informação verificável de que tiramos a vida a inocentes, seremos transparentes", garantiu Kirby.

O porta-voz do Departamento de Defesa norte-americano prosseguiu dizendo que "ninguém quer esse tipo de coisas", mas "houve um ameaça muito real, muito específica e muito iminente no aeroporto", às forças de segurança e aos civis em redor do local.

O general Hank Taylor disse que mais de 122.000 pessoas tinham sido retiradas do Afeganistão desde julho, incluindo 5.400 norte-americanos.

Os atentados foram reivindicados pelo ISKP, ramo afegão do movimento 'jihadista' Estados Islâmico (EI).