EUA aprovam medicamento eficaz contra a ómicron

O regulador norte-americano da saúde aprovou hoje um medicamento de anticorpos contra a covid-19, destinado a adultos e adolescentes com casos leves a moderados, que mostrou eficácia contra a variante ómicron.

A Food and Drug Administration (FDA), o Infarmed dos EUA, anunciou que o medicamento da farmacêutica Eli Lilly destina-se a pacientes adolescentes ou adultos com casos de covid-19 leves a moderados.

Segundo a farmacêutica, o contrato para o medicamento "bebtelovimab" está avaliado em, pelo menos, 720 milhões de dólares (cerca de 630 milhões de euros).

Este tratamento de anticorpos revelou-se eficaz contra a variante dominante da covid-19, a Ómicron, e contra a mutação BA.2.

O Governo de Joe Biden comprou 600.000 doses deste medicamento, que serão remetidas às autoridades de saúde para posterior distribuição.

Este "é um passo importante para atender à necessidade de mais ferramentas para tratar pacientes, à medida que novas variantes do vírus continuam a surgir", afirmou a diretora do centro de avaliação e pesquisa de medicamentos da FDA, Patricia Cavazzoni, citada pela agência Associated Press (AP).

A covid-19 provocou pelo menos 5,78 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.