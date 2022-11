EUA dizem que mísseis russos caíram na Polónia. Haverá dois mortos

JN Hoje às 19:00 Facebook

Um alto funcionário dos serviços de informações dos Estados Unidos disse, esta terça-feira, que mísseis russos caíram na Polónia, país membro da NATO, incidente que causou a morte a duas pessoas.

De acordo com órgãos de comunicação polacos, duas pessoas morreram esta tarde, depois de um projétil ter atingido uma zona agrícola em Przewodów, uma vila polaca perto da fronteira com a Ucrânia. O porta-voz do Governo polaco, Piotr Mueller, não confirmou imediatamente esta informação, mas referiu que os principais líderes estavam a realizar uma reunião de emergência devido a uma "situação de crise", noticiou a agência Associated Press (AP).

"Estamos cientes da reportagem da imprensa sobre isso. Não temos informações neste momento para corroborar esses relatos, mas, novamente, estamos a levá-los a sério e a analisá-los. E, portanto, garantirei que forneceremos todas as atualizações assim que as tivermos", disse o secretário de imprensa do Departamento de Defesa dos EUA.

O ministro da Defesa da Letónia, Artis Pabriks, lamentou o sucedido numa publicação no Twitter. "As minhas condolências aos nossos irmãos de armas polacos. O regime criminoso russo disparou mísseis que não só atingiram civis ucranianos, mas também aterraram em território da NATO na Polónia. A Letónia apoia plenamente os amigos polacos e condena este crime".

Por sua vez, o Ministério das Relações Exteriores da Estónia disse estar em "total solidariedade" com a Polónia e que está "pronta para defender cada centímetro do território da NATO".

As autoridades húngaras anunciaram que também vão convocar o seu conselho de defesa.

A Rússia bombardeou cidades e instalações de energia em toda a Ucrânia esta terça-feira, incluindo Lviv, uma cidade no oeste do país perto da Polónia.