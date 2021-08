Ex-militar vai sair de Cabul com centenas de animais que tinha num abrigo

Ana Matos Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um ex-fuzileiro naval está a trabalhar para retirar do Afeganistão dezenas de pessoas e centenas de animais do seu abrigo., que mantinha em Cabul O secretário da Defesa do Reino Unido afirmou que as autoridades britânicas vão ajudar na missão.

Paul Farthing, conhecido como Pen, já tinha recebido autorização para retirar as pessoas da sua equipa, mas continuou a trabalhar para garantir a passagem de 140 cães e 60 gatos que se encontravam no abrigo Nowzad, que fundou em Cabul após trabalhar no exército britânico no Afeganistão.

Agora, o ex-fuzileiro conta com a ajuda das autoridades britânicas para resgatar toda a equipa e animais, anunciou Ben Wallace, secretário da Defesa, através da rede social Twitter.

If he does not have his animals with him he and his staff can board an RAF flight. I have been consistent all along, ensuring those most at risk are processed first and that the limiting factor has been flow THROUGH to airside NOT airplane capacity. @DefenceHQ - Rt. Hon Ben Wallace MP (@BWallaceMP) August 25, 2021

De acordo com o "The Guardian", anteriormente, foi anunciado que o governo do Reino Unido tinha concedido vistos para todos os seus funcionários e dependentes, um total de 68 pessoas. Contudo, a retirada dos animais do abrigo - um plano denominado Operação Arca - continuou a ser um obstáculo.

Wallace insistiu que os animais teriam que esperar, visto que o Reino Unido daria prioridade à evacuação das pessoas a bordo dos voos da RAF, Força Aérea Real, para fora de Cabul.

Os apoiantes da instituição Nowzad anunciaram que tinham um Airbus A330, financiado por doações, pronto para voar até Cabul para resgatar os trabalhadores e os animais.

PUB

Paul Farthing disse, anteriormente, que os animais seriam transportados no porão do avião e que, logo que sua equipa fosse acomodada, quaisquer assentos extras no avião poderiam ser ocupados por outras pessoas autorizadas pelas autoridades do Reino Unido, tendo o voo capacidade de levar 250 passageiros em total.