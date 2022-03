Ex-polícia da Virgínia declara-se culpado na invasão ao Capitólio

JN/Agências Hoje às 00:39 Facebook

Um ex-polícia do Estado da Virgínia declarou-se hoje culpado de ter participado na invasão do Capitólio dos Estados Unidos juntamente com outro ex-agente, que deve ser julgado em abril por acusações relacionadas com o ataque.

Jacob Fracker, polícia de Rocky Mount, na Virgínia, foi demitido pela cidade após a sua detenção e concordou em cooperar com os procuradores federais, revelou o seu advogado.

A data para a leitura da sentença não foi divulgada até ao momento, noticia a agência Associated Press (AP).

O ex-agente policial declarou-se culpado de conspirar para impedir um processo oficial, a sessão do Congresso norte-americano que se reuniu a 06 de janeiro de 2021 para certificar a vitória eleitoral do Presidente Joe Biden.

Este crime é punível com uma pena até cinco anos de prisão.

O parceiro de Fracker na invasão do Capitólio, Thomas Robertson, tem início de julgamento marcado para 04 de abril.

A cidade de Rocky Mount também despediu Robertson após a invasão ao Capitólio.

Fracker e Robertson estavam de folga quando se deslocaram com um vizinho para Washington, na manhã de 06 de janeiro.

Naquele dia, apoiantes do ex-presidente Donald Trump tentaram impedir a certificação eleitoral do democrata Joe Biden ao invadirem o Capitólio.

Segundo a acusação no processo de Fracker, Thomas Robertson levou três máscaras de gás para estes usarem na capital.

Os três homens utilizaram as máscaras de gás e juntaram-se aos manifestantes, sendo que Robertson estava munido de uma vara de madeira de grandes dimensões que utilizou para impedir os agentes da Polícia Metropolitana de auxiliarem os polícias do Capitólio para conter a multidão, refere a acusação.

Durante o ataque, Fracker e Robertson posaram para uma fotografia dentro do Capitólio.

Thomas Robertson encontra-se preso desde que o juiz distrital dos EUA Christopher Cooper, determinou em julho que este violou os termos da sua libertação antes do julgamento, por possuir armas de fogo.

Também um ex-congressista republicano da Virgínia Ocidental, Derrick Evans, acusado na invasão do Capitólio, tinha audiência para um acordo de confissão marcada para esta sexta-feira.

Já na quinta-feira, um homem do Estado do Texas "esquecido" pelo sistema judicial após a sua detenção, declarou-se culpado de agredir um polícia com um poste durante o ataque.

Os advogados de Lucas Denney dizem que o governo o deteve ilegalmente durante semanas sem acusação.

Mais de 760 pessoas foram acusadas de crimes federais na sequência da invasão do Capitólio. Mais de 220 declararam-se culpadas, principalmente por delinquência, e mais de 127 foram condenadas, enquanto aproximadamente 100 outras estão em julgamento.