Ex-príncipe herdeiro da Jordânia diz estar em prisão domiciliária

O ex-príncipe herdeiro da Jordânia, Hamzah bin Hussein, afirmou, num vídeo enviado no sábado à BBC, que foi colocado em prisão domiciliária pelas autoridades jordanas e acusou a liderança do país de corrupção e incompetência.

Na declaração gravada, o meio-irmão do rei Abdullah II da Jordânia alegou que o chefe militar lhe comunicou no sábado que não estava autorizado a sair de casa nem a falar ou encontrar-se com alguém.

Hamzah disse que ficou sem segurança e que o seu telefone foi cortado e que estava a falar através da internet via satélite, um serviço que esperava lhe fosse também retirado.

A radiotelevisão britânica BBC adiantou que recebeu o vídeo através do advogado de Hamzah.

Na mesma declaração, Hamzah bin Hussein referiu que foi informado de que estava a ser punido por participar em reuniões nas quais o rei foi criticado.

Ao chefe militar, Hamzah negou qualquer responsabilidade pelo "colapso da governança, pela corrupção e incompetência que prevaleceram na estrutura do Governo nos últimos 15 a 20 anos".

"Não sou responsável pela falta de fé que as pessoas têm nas suas instituições", sublinhou.

O meio-irmão do rei Abdullah II da Jordânia foi instado a "interromper alguns movimentos e atividades que estão a ser usados para atingir a segurança e a estabilidade da Jordânia", afirmou no sábado o principal general do país, enquanto as autoridades anunciavam as detenções de ex-altos funcionários próximos da monarquia governante.

O chefe do Estado-Maior do Exército, o general Yousef Huneiti, negou que Hamzah tenha sido preso.

A agência oficial de notícias da Jordânia anunciou no sábado que as autoridades detiveram um membro da família real, um ex-assessor do rei jordano e um número indeterminado de pessoas, no âmbito de uma campanha de detenções "por razões de segurança", anunciou.

Segundo a agência Petra, Bassem Awadallah, ex-assessor do rei Abdullah II e ex-ministro das Finanças, foi detido no sábado juntamente com Sharif Hasan bin Zaid, membro da família real, "por razões de segurança".

Os dois encontram-se entre um número indeterminado de detidos, acrescentou a agência, citando uma fonte dos serviços de segurança.

O canal Al Arabiya adiantara que as detenções incluíam "pessoas próximas" do ex-príncipe herdeiro Hamzah bin Hussein.