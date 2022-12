Ex-pugilista que provocou Greta Thunberg detido por suspeita de violação e tráfico humano

O ex-pugilista Andrew Tate e o irmão, Tristan Tate, foram detidos, esta quinta-feira, na Roménia, por suspeita de violação e tráfico humano.

De acordo com o portal romeno "Digi24", as autoridades levaram a cabo uma investigação em Bucareste e Ilfov, onde os suspeitos têm casa, e acabaram por deter Andrew e Tristan. A fonte adianta ainda que os irmãos, tal como outros dois cidadãos romenos que também foram detidos, são suspeitos de pertender a uma organização criminosa responsável pelo tráfico de humanos e de recrutar e explorar mulheres, obrigando-as a produzir conteúdos pornográficos para serem partilhados na internet, após ameaças físicas e psicológicas.

Até agora, seis vítimas foram identificadas, que revelaram viver sob vigilância constante. Uma delas acusa mesmo um dos irmãos de a ter obrigado a ter relações sexuais através de violência física. Esta não é a primeira vez que os dois irmãos são alvo da justiça romena. Em abril deste ano, Andrew e Tristan foram acusados de sequestrar duas mulheres. Nas redes sociais, estão a ser partilhados vídeos do momento em que o ex-pugilista é levado pelas autoridades.

PUB

Provocação a Greta Thunberg

Na terça-feira, Andrew Tate esteve envolvido numa polémica com a ativista Greta Thunberg. O ex-pugilista fez uma publicação nas redes sociais ao lado de um Bugatti, em jeito de provocação à jovem sueca e às causa que ela defende. "Olá Greta Thunberg. Tenho 33 carros. O meu Bugatti tem um motor w6 8.0L quad turbo. Os meus DOIS Ferraris 812 Competizione têm 6.5L v12s. Isto é apenas o começo. Por favor dá-me o teu endereço de e-mail para que possa enviar-te uma lista completa da minha coleção de carros e as suas respetivas enormes emissões", escreveu.

A resposta da ativista chegou esta quinta-feira, também com um tom irónico, fornecendo um e-mail com referência ao "pénis pequeno" do atleta. "Envia-me um e-mail para pénispequeno@arranjaumavida.com", escreveu.

Expulso das redes sociais por comentários misóginos

Andrew Tate cresceu em Luton, filho de um assistente de restauração e mestre de xadrez. Com 20 anos, trabalhou como produtor de televisão enquanto treinava como kickboxer no ginásio local, continuando a lutar profissionalmente e a ganhar títulos mundiais. Em 2016, participou na edição inglesa do Big Brother e acabou expulso depois de aparecer um vídeo com Tate a bater numa mulher com um cinto. Suspeita-se ainda que a tenha violado.

Mais tarde, Andrew ficou conhecido por causa de comentários machistas e misóginos, muito graças ao algorítimo da rede social Tik Tok que, apesar de repudiar nos seus termos e condições "misoginia e outras ideologias e comportamentos de ódio", acabou por divulgar os vídeos do ex-pugilista, que ganhou milhões de seguidores. Entre outras declarações polémicas, Andrew diz que as mulheres "deviam ficar em casa" e "não deviam ter o direito a conduzir" e prefere namorar com raparigas de 18 e 19 anos para conseguir "deixar mais marca".

"As mulheres são propriedade do homem. Eu acho que a minha irmã é propriedade do seu marido. A minha namorada está muito bem treinada. Violações? Elas devem assumir a responsabilidade pelos seus ataques", afirmou em alguns vídeos. Andrew acabou por ser expulso do Instagram, Tik Tok e Facebook pelos vídeos e declarações polémicas.