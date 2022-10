Explosão destrói única ponte que liga Crimeia à Rússia. Ucrânia celebra

JN/Agências Hoje às 08:22, atualizado às 10:52 Facebook

A ponte que liga a Rússia continental à Crimeia ficou parcialmente destruída, na última noite, após uma forte explosão ter danificado a estrutura. Moscovo diz que origem será um carro bomba e promete investigação. Ucranianos celebram, mas não são claros a reivindicar um ataque.

Segundo um responsável local russo, citado por agências de notícias de Moscovo, tratou-se da explosão de sete vagões de um comboio-cisterna com combustível, tendo sido cortada a circulação rodoviária na ponte rodo-ferroviária inaugurada em 2018. Duas vias rodoviárias colapsaram com a intensidade da explosão.

A ponte é um ponto de acesso chave que a Rússia construiu depois de ter ocupado e anexado a Crimeia da Ucrânia, em 2014, em violação do direito internacional.

"Hoje às 6.07 horas da manhã (3.07 horas GMT) no lado do tráfego rodoviário da ponte da Crimeia ... um carro-bomba explodiu, incendiando sete cisternas de petróleo transportados por caminho-de-ferro para a Crimeia", revelam agências russas, que citam o comité nacional anti-terrorismo.

Um porta-voz do Kremlin diz que Putin ordenou a criação de uma comissão para investigar a explosão e o chefe do parlamento regional instalado pela Rússia na Crimeia, Vladimir Konstantinov, culpou os "vândalos ucranianos" pelo incidente.

A Rússia tinha mantido a ponte em segurança apesar dos combates na Ucrânia, mas tinha ameaçado Kiev com represálias se esta fosse atacada. Se se estabelecer que a Ucrânia estava por detrás da explosão, é uma questão de grande preocupação para Moscovo, uma vez que a ponte está longe da linha da frente.

Ucranianos celebram

O chefe do gabinete da presidência da Ucrânia, Andrii Podolyak, publicou no Twitter uma foto de uma longa secção da ponte meio-submergida nas águas.

"Crimeia, a ponte, o início", escreveu. "Tudo o que é ilegal deve ser destruído, tudo o que é roubado deve ser devolvido à Ucrânia, tudo o que é ocupado pela Rússia deve ser expulso".

Sem reivindicar a autoria da explosão, o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional ucraniano, Oleksiy Danilov, publicou no Twitter um montagem com a justaposição da imagem da explosão, com o famoso vídeo de Marilyn Monroe a cantar os parabéns ao "senhor presidente", numa alusão ao aniversário de Vladirmir Putin, que se celebrou sexta-feira.

Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério da Administração Interna da Ucrânia divulgou várias montagens em vídeo a ironizar com o sucedido.