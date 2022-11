Pelo menos quatro mortos e 38 feridos em explosão no centro de Istambul

JN/Agências Hoje às 14:16, atualizado às 14:39 Facebook

Uma forte explosão, de origem desconhecida, foi ouvida, este domingo, numa rua comercial no centro de Istambul, segundo noticiaram os meios de comunicação turcos. Há quatro mortos e 38 feridos.

A explosão ocorreu pouco depois das 16.20 horas, (13.20 em Portugal Continental), na Rua Itstiqlal, uma avenida pedestre e popular entre turistas e habitantes locais, repleta de lojas e restaurantes.

Inicialmente, o governador de Istambul, Ali Yerlikaya, escreveu na rede social Twitter que a explosão provocou mortos e feridos, embora sem adiantar quantos.

A área foi evacuada e os serviços de emergência já estão no local.

Segundo a agência de notícias estatal Anadolu foram já designados cinco promotores de justiça para investigar a explosão.

O Conselho Supremo de Rádio e Televisão, órgão que vigia os órgãos de comunicação social na Turquia, impôs uma proibição temporária de relatos sobre a explosão - uma medida que impede as emissoras de exibir vídeos do momento da explosão ou das suas consequências. O mesmo órgão já tinha imposto proibições semelhantes no passado, após ataques e acidentes.

Em imagens difundidas nas redes sociais, ouve-se o momento da explosão, acompanhado de chamas e desencadeando imediatamente um movimento de pânico. Uma grande cratera negra também é visível nestas imagens, assim como vários corpos no solo nas proximidades.

Outras imagens mostraram ambulâncias, carros de bombeiros e da polícia no local.

Utilizadores das redes sociais disseram que as lojas foram fechadas e a avenida encerrada.

A rua Itstiqlal já foi atingida no passado por um ataque reivindicado pelo grupo Estado Islâmico, que matou quase 500 pessoas e feriu mais de duas mil, durante uma campanha de investidas que atingiu Istambul em 2015-2016.