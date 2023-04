Bomba matou bloguer russo num café em São Petersburgo

Sandra Alves Hoje às 17:42, atualizado às 18:35 Facebook

A explosão de uma bomba matou um bloguer russo apoiante da ofensiva na Ucrânia, este domingo, num café em São Petersburgo, na Rússia. Há ainda 16 feridos.

A explosão no "Street Bar Cafe" causou um morto e 16 feridos, segundo o último balanço das autoridades.

A vítima mortal é Vladlen Tatarsky (cujo nome verdadeiro é Maxim Fomin), um bloguer militar russo que reportava a partir da linha da frente ucraniana e apoiava a ofensiva russa, confirmou o Ministério do Interior.

Moment of explosion.



Confirmed: Russian war blogger Vladlen Tatarsky has been killed in St. Petersburg explosion. pic.twitter.com/fXZaIRYpUw - Clash Report (@clashreport) April 2, 2023

Fontes do Ministério citadas pela agência noticiosa russa RIA indicaram que a bomba estava escondida numa estátua oferecida a Tatarsky como presente.

Tatarsky ganhou particular notoriedade no ano passado, depois de ter divulgado um vídeo gravado dentro do Kremlin, no qual disse: "vamos derrotar todos, vamos matar todos, vamos roubar todos, se necessário. Tal como nós gostamos". Tinha mais de 500 mil seguidores na plataforma Telegram.

O "Street Bar Cafe" foi anteriormente propriedade de Yevgeny Prigozhin, o líder do famoso grupo mercenário Wagner, segundo o site de notícias Fontanka de São Petersburgo.