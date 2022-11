Flossie fez 26 anos e é oficialmente a gata mais velha do mundo

Diana Fernandes Hoje às 12:57 Facebook

Flossie, com 26 anos e a viver no Reino Unido, recebeu, quarta-feira, o título de gata mais velha do mundo pelo Guinness World Records. Vicki Green, a sua nova dona, descreve-a como uma gata afetuosa e brincalhona, apesar de ser surda e ter deficiência visual.

A gata nasceu em 1995 e foi resgatada, dos escombros de um hospital, por uma mulher com quem viveu durante 10 anos. Quando a sua dona morreu foi acolhida pela irmã, com quem ficou durante mais de 14 anos, até a história ter o mesmo desfecho.

Depois entrou na vida de Vicki Green através da Cats Protection, uma instituição do Reino Unido que visa resgatar e realojar felinos.

Apesar da sua deficiência visual e surdez, Vicki Green "sabia, desde início, que a Flossie era uma gata especial", afirmou a mulher citada pela BBC.

No entanto, nunca imaginou que iria partilhar a casa com o detentor do prémio do Guinness World Records.