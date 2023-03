FMI acorda com Governo de Kiev ajuda de 14,5 mil milhões de euros

JN/Agências Hoje às 00:02 Facebook

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou na terça-feira que chegou a acordo com o Governo ucraniano com vista à concessão de um plano de ajuda no montante de 15,6 mil milhões de dólares (cerca de 14,5 mil milhões de euros).

Este plano deve permitir "apoiar a recuperação económica gradual, ao mesmo tempo que se cria as condições de um crescimento de longo prazo, em contexto de reconstrução depois do conflito e no caminho da adesão à União Europeia", avançou o FMI, em comunicado.

O acordo vai ser apresentado "nas próximas semanas" ao conselho de administração do FMI, com vista a uma validação definitiva.

"Além do horrível custo humano, a invasão russa da Ucrânia continua a ter um efeito devastador sobre a economia: o PIB (produto interno bruto) contraiu 30% em 2022, uma grande parte do aparelho industrial foi destruída e a pobreza cresceu acentuadamente", acentuou o chefe da missão do FMI, Gavin Gray.

A Ucrânia já beneficiou de um apoio importante desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, tanto do Banco Mundial, que já avançou mais de 20 mil milhões de dólares, como dos EUA, que disponibilizou 110 mil milhões de dólares, incluindo a ajuda militar.