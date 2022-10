Fogo causa "danos irreparáveis" nas esculturas da Ilha de Páscoa

JN Hoje às 11:16, atualizado às 11:33 Facebook

Um incêndio danificou as enigmáticas esculturas megalíticas da Ilha de Páscoa. Os estragos são irreparáveis.

Vários moais (assim se chamam as estátuas icónicas da Ilha de Páscoa) foram atingidos pelas chamas de um fogo florestal que começou a assolar o território polinésio do Chile na segunda-feira. "Cerca de 60 hectares foram afetados, incluindo alguns moais", informou, no Twitter, a responsável do departamento de Património Cultural do Ministério da Cultura, das Artes e do Património do Chile, Carolina Perez Dattari.

A Ilha de Páscoa, localizada a 3500 quilómetros da costa do Chile, tem cerca de mil moais: megálitos de granito com cerca de quatro metros de altura e com formas de cabeça humana (a maior pesa 74 toneladas e mede 10 metros). Foram esculpidos por uma tribo polinésia há mais de 500 anos, o povo indígena Rapa Nui, e posicionados de forma a criarem um anel ao redor da ilha. Eram figuras de devoção espiritual, incorporando o espírito de um ancestral - cada uma era considerada a encarnação de alguém.

Fortemente dependente do turismo, reabriu só há três meses, depois de ter estado encerrado durante a pandemia de covid-19, para voltar agora a fechar, enquanto uma equipa de conservação examina a extensão dos danos, que, segundo o autarca da ilha, Pedro Edmunds, "não podem ser desfeitos". O diretor da comunidade Ma'u Henua, que cuida do parque nacional, descreveu os estragos como "irreparáveis e com consequências além do que os olhos podem ver". "Os moais estão totalmente carbonizados", escreveu Ariki Tepano nas redes sociais do parque.

De acordo com a BBC, o incêndio, que terá sido iniciado deliberadamente, está centrado em torno vulcão Rano Raraku, na Ilha de Páscoa, que é Património Mundial da UNESCO.