Foguetão chinês descontrolado encerrou espaço aéreo espanhol

O espaço aéreo espanhol esteve encerrado durante cerca de uma hora, esta sexta-feira, devido ao risco de queda de detritos do foguetão chinês Longa Marcha 5B. Durante a entrada na atmosfera, o veículo espacial perdeu o controlo e deixou de seguir a trajetória prevista.

O foguetão "Long March 5B" transportou peças para a construção da estação espacial chinesa Tiangong. A órbita do foguetão, de 23 toneladas, passava pela região da Península Ibérica e causou algum temor a possibilidade de cair um dia antes do previsto. Em Espanha, levou ao fecho do espaço aéreo em vários aeroportos e ao cancelamento de voos.

Eurocontrol informa de la reentrada no controlada de un cohete chino en la atmósfera. Se ha establecido Rate Cero para determinadas zonas de espacio aéreo español y ello puede afectar al tráfico aéreo en forma de retrasos en tierra y desvíos de ruta en vuelo. pic.twitter.com/kfFBYG9s8z - Controladores Aéreos (@controladores) November 4, 2022

A decisão de fechar o espaço aéreo foi tomada pelo Departamento de Segurança Interna após várias agências globais de segurança aérea rastrearem a trajetória do foguetão e haver o risco de o lixo espacial cair na terra de "forma descontrolada".

A Eurocontrol, agência de controlo aéreo europeu e a Agência Europeia para a Segurança da Aviação fecharam o espaço aéreo espanhol cerca de uma hora, esta sexta-feira, como medida de precaução.

Catalunha, Ilhas Baleares, Aragão, Navarra, La Rioja e Castela e Leão foram as regiões que pararam toda a atividade aérea entre as 9.30 horas e as 9.45 horas (menos uma hora em Portugal continental). Quase uma hora depois, todos os aeroportos afetados foram reabertos, embora os atrasos continuem a registar-se ao longo do dia, revela o jornal "El Pais".

Até ao momento, apenas um voo a partir do Porto, com destino a Madrid, terá sido cancelado, de acordo com as informações disponíveis na página da ANA - Aeroportos de Portugal.