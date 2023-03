Forças Armadas ucranianas repeliram 92 ataques russos desde sábado

JN/Agências Hoje às 11:30 Facebook

As tropas ucranianas repeliram 92 ataques inimigos na região do Donbass, provenientes de cinco direções diferentes, anunciou esta manhã o Estado Maior das Forças Armadas da Ucrânia.

"O objetivo principal do inimigo durante o dia continuou apontado aos limites administrativos das regiões de Donetsk e Luhansk", escreveram no Facebook as Forças Armadas da Ucrânia, segundo o jornal "Ukrainska Pravda", citado pela agência espanhola de notícias, a EFE.

"Para isso, o inimigo concentrou os seus principais esforços em levar a cabo ações ofensivas nas direções de Limán, Bajmut, Avdiivka, Marinka e Shajtarsk; graças a ações profissionais e coordenadas, os nossos defensores repeliram 92 ataques inimigos nestas direções", acrescenta-se ainda na publicação do Facebook.

O Estado Maior também indicou que a aviação das forças de defesa realizou durante o dia seis ataques contra zonas de concentração de pessoal e equipamento militar dos ocupantes.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada em 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).