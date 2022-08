França acusa Reino Unido de despejar esgotos não tratados no mar

JN Hoje às 12:23 Facebook

O Reino Unido está a ameaçar a saúde pública e a vida marinha do Canal da Mancha e da costa de França ao libertar esgotos não tratados no mar. A acusação, de três eurodeputados gauleses, foi rebatida pelos britânicos, que admitem ter tido problemas recentemente com águas residuais na própria costa.

Três deputados franceses acusam o Reino Unido de estar a despejar águas de esgoto por tratar diretamente no Canal da Mancha e no Mar do Norte. As águas residuais estão a afetar a pesca, os viveiros de crustáceos e até as praias de França.

"O Canal da Mancha e o Mar do Norte não são locais de despejo", disse Stéphanie Yon-Courtin, uma política da Normandia que faz parte do Comité de Pescas do Parlamento Europeu. Segundos os franceses, as descargas britânicas vão afetar, a curto prazo, os banhistas da costa francesa.

Em meados de agosto, os resíduos dos esgotos por tratar atingiram várias praias britânicas após as fortes chuvadas que atingiram a ilha. Segundo a imprensa britânica, foram emitidos avisos em mais de 50 praias da costa inglesa.

As companhias britânicas dizem que estão a investigar o problema e a procurar soluções. No entanto, os franceses acreditam que o problema é mais grave e acusam o governo britânico de ignorar os comités ambientais após o Brexit.

Desde a saída da União Europeia, o Reino Unido negligenciou os comités ambientais europeias, acusam os deputados franceses numa carta enviada à Comissão Europeia a pedir uma ação política. Um porta-voz do Departamento do Ambiente, Alimentação e Assuntos Agrícolas negou a acusação. "Ao abrigo do Acordo Ambiental, as nossas leis sobre a qualidade da água ficaram mais fortes do que quando estávamos na União Europeia", argumentou.

"Também aprovamos uma leia que obriga as companhias a reduzir a frequência e o volume das descargas provocadas pelas cheias e ainda legislação que força as companhias a monitorizar e reportar em tempo real qualquer descarga na área em que operam", acrescentou o mesmo porta-voz, citado pela BBC.

A maior parte do território do Reino Unido tem um sistema misto de esgotos, em que as águas residuais usam as mesmas tubagens das águas pluviais. Para evitar que as casas sejam alagadas quando chove em demasia, o sistema está desenhado para fazer descargas diretamente para os rios ou o mar.

A Water UK, companhia que representa a indústria da água no Reino Unido, disse que as empresas do ramo "reconhecem que existe uma necessidade urgente" de corrigir a situação e libertaram mais de três mil milhões de euros para atacar o problema, entre 2020 e 2025.