França declara Estado de Emergência com recolher obrigatório

O governo francês declarou Estado de Emergência, esta quarta-feira, tendo em conta a evolução da pandemia de covid-19 no país, com recolher obrigatório entre as 21 horas e as seis em algumas regiões do país.

O presidente francês anunciou que o Governo restabeleceu, por decreto, o estado de emergência, que entrará em vigor a partir da meia-noite de dia 17 de outubro em todo o território nacional. O agravamento da pandemia em França "justifica que o estado de emergência seja declarado para que possam ser tomadas medidas estritamente proporcionais aos riscos para a saúde e adequadas às circunstâncias de tempo e local".

Uma das medidas é o recolher obrigatório entre as 21 horas e as seis em algumas vilas e cidades, nomeadamente Paris.