Fresco com luta entre gladiadores descoberto em Pompeia

Um fresco, em bom estado de preservação, que mostra uma luta entre gladiadores, foi descoberto por uma equipa de arqueólogos na cidade italiana de Pompeia.

A cena, segundo escreve o jornal "The Guardian", representa uma luta entre dois tipos de gladiadores em que um vence e o outro sucumbe.

Trata-se da mais recente descoberta em Regio V, um parque arqueológico de 21,8 hectares, que ainda não foi aberto o púbico.

O fresco foi encontrado numa parede instalada no que seria uma taberna frequentada por gladiadores e onde estes passariam a noite com profissionais do sexo.

"É muito provável que este local fosse frequentado por gladiadores", disse Massimo Osanna, diretor do parque arqueológico de Pompeia. "Estamos em Regio V, não muito longe do local onde os gladiadores estavam", disse."O interesse particular neste texto é a representação bem realista da ferida no pulso e no peito do gladiador derrotado", admitiu.

A história que vem à luz



As escavações naquela região renderam dezenas de descobertas desde o início dos trabalhos, que arrancaram no ano passado. Entre as descobertas em destaque está uma que representa Narciso, um caçador mitológico, arrebatado pelo próprio reflexo numa piscina de água.

Foram, ainda, descobertos restos humanos, incluindo duas mulheres e três crianças.