Fundador da Inditex vai comprar dois arranha-céus em Toronto

O fundador da Inditex, Amancio Ortega, vai comprar um complexo de dois arranha-céus em Toronto, no Canadá, a dois fundos de pensões canadianos, por 800 milhões de euros, confirmou a Efe junto da sociedade que gere os seus investimentos.

A venda do Royal Bank Plaza de Toronto, no centro da capital financeira canadiana, tinha sido revelada pela Bloomberg, que a classificou como uma as maiores operações no mercado de escritórios a nível mundial, desde o início da pandemia.

O complexo, ocupado entre outros inquilinos pelo banco canadiano Royal Bank, que consiste em duas torres ligadas entre si, tinha sido posto à venda pela Oxford Properties, através da qual são feitos os investimentos dos fundos de pensões dos empregados municipais de Ontário e do Conselho de Investimento de Planos de Pensões Canadiano.