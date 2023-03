Fundador do Alibaba visto na China após mais de um ano de ausência

Daniela Tender Hoje às 16:57 Facebook

O empresário Jack Ma, fundador da gigante do comércio eletrónico Alibaba, regressou à China depois de desaparecer do espaço mediático durante mais de um ano, após ter criticado o sistema de supervisão financeira do país.

Jack Ma estava desaparecido da China desde o final de 2021. O empresário foi visto esta segunda-feira numa visita a uma escola na cidade de Hangzhou, no leste da China, onde se localiza a sede da empresa Alibaba.

O magnata é uma das figuras empresariais mais proeminentes da China, no entanto, enfrentou uma severa crítica dos governantes autoritários da China depois de ter criticado o sistema de supervisão financeira do país e após os reguladores chineses suspenderem a oferta pública inicial da Ant Group, empresa tecnológica, ao abrigo de regulamentos mais restritivos para o setor.

Desde então, Jack manteve um perfil discreto. De acordo com o jornal "Financial Times", o empresário viveu em Tóquio, durante a sua ausência. Porém, esse desaparecimento foi visto pela empresa como um sinal do domínio contínuo do Partido Comunista da China sobre a indústria, apesar de, segundo a "Bloomberg News", as autoridades chinesas tentarem persuadi-lo a regressar.

O Alibaba é uma das maiores empresas privadas da China e uma das poucas que pode competir com o setor de tecnologia dos Estados Unidos da América. O empresário fundou a empresa com o objetivo inicial de conectar exportadores chineses a pequenas empresas de todo o mundo, e posteriormente, expandiu-a para outras áreas.

Jack foi professor de inglês antes de fundar o Alibaba. Após ter deixado a presidência da empresa em 2019, Ma refletiu sobre questões como a educação e a inteligência artificial, deixando antever o desejo de voltar a lecionar um dia.