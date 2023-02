Geografia e história adivinhavam desastre. Cronologia de sismos na Turquia

A Turquia está situada numa zona de confluência de várias placas tectónicas. Como a terra mexe, é um dos países do Mundo mais afetados por sismos, ainda que muitos não cheguem a fazer mortos ou a ser notícia.

A maior parte do território turco está situado na Placa da Anatólia, que está assente entre três placas tectónicas: a Arábica, a Euro-asiática e a Africana (duas das maiores do planeta) e ainda bordeja a Helénica.

A Anatólia divide-se em duas placas, a "Norte", que atravessa a Turquia de Oeste para Este, e a "Este" que fica situada no sudeste do país. Quando as placas se movem, a Turquia é "apertada", dizem especialistas citados pela BBC.

"O tremor de terra ocorreu numa região instável chamada falha Anatólia Este, que vai do sudoeste para o noroeste ao longo do sudeste da fronteira da Turquia", explica Pallab Ghosh, especialista em ciência do canal britânico BBC.

"Em alguns lugares a placa Anatólia Este deslizou até três metros pela placa Arábica", escreve o cientista Mathew Capucci, no Twitter. Segundo aquele especialista, a placa Anatólia Este, que tem uma extensão aproximada de 225 quilómetros, rompeu em 23 quilómetros.

"Os sismologistas há muito que reconhecem esta zona como muito perigosa. Embora não tenha tido atividade significativa em mais de 100 anos, é responsável por tremores de terra destruidores no passado", disse Ghosh, recordando o sismo de 13 de agosto de 1882, com uma magnitude de 7,4. Neste século, este é o quinto grande tremor de terra.

Dada a posição geográfica, os tremores de terra são relativamente comuns na Turquia. Só em 2022, a Proteção Civil turca registou mais de 22 mil sismos. Mas poucos tão graves como o deste dia 6 de fevereiro de 2023.

Cronologia dos maiores sismos na Turquia

2011 - A área de Van, perto da fronteira com o Irão, outro dos países frequentemente abalado por tremores de terra, registou uma série de tremores de terra entre outubro e novembro de 2011. Os dois principais abalos causaram mais de 900 mortos.

1999 - Um sismo de magnitude 7.4 atingiu o oeste da Turquia e abalou particularmente a cidade de Izmit. Mais de 17 mil pessoas morreram. Este abalo está incluído numa série de tremores de terra causados pela deslocação da placa de Anatólia, que causou grandes tremores de terra ao longo dos últimos 60 anos, com os epicentros a mudarem progressivamente de este para oeste.

1976 -Conhecido como sismo de Çaldıran-Muradiye, causou entre quatro a cinco mil mortes, em novembro de 1976. O abalo, com epicentro perto de Çaldıran, a cerca de 20 quilómetros de Muradiye, na província de Van, teve uma magnitude de 7,3 na escala de Richter.

1939 - É o abalo mais forte registado na Turquia. A 27 de dezembro de 1939, a província de Erzincan foi destruída por um sismo de 8,2 na escala de Richter e causou a morte a mais de 30 mil pessoas.

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excecional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).