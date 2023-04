Governo dos EUA multa Microsoft por ignorar sanções à Rússia

JN/Agências Hoje às 01:02 Facebook

O Governo dos EUA aplicou multas no valor de 3,3 milhões de dólares (cerca de 3 milhões de euros) à Microsoft, por violar as leis norte-americanas de controlo e sanções relacionadas com a invasão russa da Ucrânia desde 2014.

O Departamento do Tesouro norte-americano divulgou esta quinta-feira que a gigante tecnológica revelou voluntariamente as alegadas violações, colaborou na investigação e tomou medidas para evitar que estas violações se repitam, cujo número o Governo eleva para 1.339.

Em causa estão as relações da filial russa da Microsoft com empresas que colaboraram com a invasão russa da Ucrânia, noticiou a agência Efe.

Segundo o Governo, em sete ocasiões, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2017, funcionários da Microsoft Rússia fizeram com que outra subsidiária da multinacional participasse ou vendesse contratos de licença de 'software' que, por sua vez, permitiam a transferência ou acesso a 'software' de empresas na lista de entidades sancionadas pelo Departamento de Comércio dos EUA.

Uma dessas entidades é a Glavgosekspertiza Rossii, que participou na construção da ponte Kerch, em 2014, para ligar a Rússia à Crimeia, após esta península ucraniana ter sido invadida por tropas russas.

A outra empresa é a United Shipbuilding Corporation, responsável pelo desenvolvimento e fabrico dos navios de guerra do Exército Russo.

"As empresas americanas devem ser responsabilizadas pelas atividades das suas filiais estrangeiras", alertou o subsecretário para o Controlo de Exportações, Matthew Axelrod, citado no comunicado.