Grande operação policial em escola de Berlim com "alunos barricados"

Hoje às 11:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma grande operação policial foi montada esta sexta-feira junto a uma escola em Berlim depois de ter sido acionado um alarme, com os alunos a ficarem barricados.

A Polícia confirmou que está no local para revistar a escola Max Taut Schule, depois de o alarme que foi dado pouco depois das 10 horas (9 horas em Portugal continental).

Relatos nas redes sociais dão conta de que os alunos ficaram barricados dentro das salas de aula e "estão proibidos de falar, a chorar e com medo".

As autoridades pediram aos moradores para não saírem das casas, uma vez que a área foi isolada.

Uma pessoa escreveu nas redes sociais: "Um cliente meu está na escola. Há cerca de 40 minutos, os alunos barricaram-se dentro das salas. É proibido falar. Estão com medo. Alguns choram. A Polícia está no telhado e em frente ao edifício".

Os próprios alunos dentro da escola também fizeram publicações no Twitter a perguntar o que se passa. "Estamos na escola e protegidos, alguém pode dar mais detalhes sobre a situação lá fora?", escreveu um.

No entanto, as circunstâncias do incidente ainda não são conhecidas. "Até agora não houve confirmação", disse uma porta-voz da Polícia ao jornal alemão "Der Tagesspiegel". "Estamos no local com serviços de emergência e temos uma visão geral da situação". O alarme terá sido acionado pelo diretor da escola.

"A Polícia leva esses sinais de alarme muito a sério e, portanto, enviou forças para verificar a situação e revistar a escola", disseram as autoridades à RTL.DE.

Os bombeiros também estão no local com pelo menos duas dezenas de elementos.