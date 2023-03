Greta Thunberg novamente detida

JN Hoje às 10:10 Facebook

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg voltou a ser detida, esta quarta-feira, durante um protesto em Oslo, na Noruega, onde a jovem se manifestava com outros ativistas pela remoção de turbinas eólicas de um local de pastagem para renas. A mais recente detenção aconteceu em janeiro, na Alemanha.

A jovem sueca e os restantes membros do grupo colocaram-se em frente ao Ministério das Finanças no país, tendo sido detidos por agentes da Polícia. Esta foi a mais recente ação de protesto do grupo de manifestantes, que, nos últimos dias, tem bloqueado o acesso a vários edifícios governamentais do país.

O Supremo Tribunal da Noruega decidiu, em 2021, que duas propriedades com turbinas eólicas localizadas no centro do país violam os direitos dos lapões, povo que vive no local, mas a deliberação dos juízes, que consideraram o caso uma violação das convenções internacionais, não impediu que as turbinas continuassem a funcionar.

Greta Thunberg já tinha sido detida em janeiro, a par de outros ativistas climáticos, durante protestos contra a demolição da vila de Luetzerath, na Alemanha.