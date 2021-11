Guiness: bebé mais prematuro do mundo a sobreviver nasceu com 420 gramas

JN Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Curtis Means nasceu com apenas 420 gramas.

A vida de Curtis Means ainda há pouco tempo começou e o norte-americano já entrou para o Guiness World Records. Nascido a 5 de julho de 2020, no Estado do Alabama, ao fim de 21 semanas de gestação, Curtis é o bebé mais prematuro do mundo a sobreviver (de acordo com o Serviço Nacional de Saúde português, considera-se prematuridade extrema o nascimento de um recém-nascido com idade gestacional inferior a 28 semanas).

O bebé, que deixou a marca na maior autoridade em conquistas recordistas do mundo depois de ter completado um ano, nasceu com apenas 420 gramas. Os médicos apontavam para 1% de probabilidade de sobrevivência, mas Curtis provou ser a exceção à regra. Passou 275 dias no hospital e ficou três meses ligado a aparelhos para poder respirar. A irmã gémea não sobreviveu ao nascimento prematuro e morreu no dia seguinte ao parto.