Guterres apela a Putin para fazer regressar tropas à Rússia

Na primeira reação à ofensiva militar Rússia na Ucrânia, António Guterres, secretário-geral da ONU, fez um apelo a Putin no sentido de fazer recuar as tropas.

"Perante as circunstâncias, devo mudar o meu apelo: presidente Putin, em nome da humanidade, faça as suas tropas regressar à Rússia". Este foi o repto do secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o português António Guterres, na primeira reação à invasão da Ucrânia.

"Hoje é o dia mais infeliz da minha carreira como secretário-geral da ONU", afirmou.

Cerca de uma hora antes, o secretário-geral da ONU tinha pedido diretamente ao presidente da Rússia para não atacar a Ucrânia e "dar uma oportunidade à paz". Poucos minutos antes do anúncio de estar em curso uma operação militar na Ucrânia.

O Conselho de Segurança da ONU esteve reunido com objetivo de preparar uma resolução a declarar que a Rússia está a violar a Carta da ONU, o direito internacional e uma resolução do conselho de 2015 sobre a Ucrânia, disse um diplomata, que pediu o anonimato, à agência de notícias Associated Press.