Há quatro mil milhões de anos Marte tinha água equivalente a metade do Atlântico

Há quatro mil milhões de anos, Marte tinha água equivalente a metade do oceano Atlântico, de acordo com um estudo publicado pela revista "Science", que estima que boa parte dessa água ficou presa na crosta do planeta.

Há cerca de quatro mil milhões de anos, Marte tinha água suficiente para cobrir todo o planeta, num oceano entre 100 e 1.500 metros de profundidade, um volume aproximadamente equivalente a metade do oceano Atlântico no planeta Terra, segundo a investigação do Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) e do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA (JPL).

A mesma investigação sustenta que entre 30% e 99% da água em falta em Marte está presa na crosta do planeta.

Mil milhões de anos mais tarde, o planeta já estava tão seco como hoje e as teorias atuais consideram que a água escapou para o espaço devido à baixa gravidade do planeta, uma ideia que não pode explicar, segundo o novo estudo, a maior parte dessa perda.

A equipa estudou a quantidade de água em Marte ao longo do tempo em todas as suas formas (gasoso, líquido e sólido) e a composição química da sua atmosfera e crosta atuais.

Em particular, concentraram-se na relação entre dois elementos: o deutério e o hidrogénio.

A água é composta por hidrogénio e oxigénio, mas nem todos os átomos de hidrogénio são iguais.

O mais leve tem uma maior facilidade em escapar à gravidade do planeta para o espaço do que o seu homólogo mais pesado.

Por esta razão, a fuga da água de um planeta através da atmosfera superior deixaria uma marca indicadora na proporção de deutério para hidrogénio na atmosfera do planeta.

No entanto, de acordo com a investigação, a perda de água apenas através da atmosfera não pode explicar os sinais de deutério e hidrogénio observados na atmosfera marciana.

Em vez disso, o estudo propõe que uma combinação de dois mecanismos, o aprisionamento de água em minerais na crosta do planeta e a perda de água na atmosfera, pode explicar o sinal observado na atmosfera marciana.

Quando a água interage com rochas, a intempérie química forma argilas e outros minerais que contêm água como parte da sua estrutura mineral.

A fuga atmosférica "desempenhou claramente um papel" na perda de água, mas as descobertas da última década das missões a Marte apontaram para o facto de que havia este enorme reservatório de minerais hidratados antigos cuja formação "certamente diminuiu a disponibilidade de água ao longo do tempo", disse Bethany Ehlmann da Caltech.

Toda aquela água "ficou presa muito cedo, e depois nunca mais saiu", acrescentou Eva Scheller, autora do estudo principal.

A investigação, baseada em dados de meteoritos, telescópios, observações de satélite e amostras analisadas por Mars roveres, ilustra a importância de ter múltiplas formas de sondar o planeta, disseram os autores.