Helicóptero Ingenuity da NASA faz voo histórico em Marte

Um aparelho construído por seres humanos fez hoje pela primeira vez na História um voo controlado noutro planeta, com o helicóptero Ingenuity, transportado por uma sonda da NASA, a descolar e pousar na superfície de Marte.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G - NASA (@NASA) April 19, 2021

The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs - NASA (@NASA) April 19, 2021

O Ingenuity (Engenho), que pesa cerca de 1.800 gramas, transportou um fragmento de tecido das asas que protagonizaram outro voo histórico: o do avião dos irmãos Wright, que fez o primeiro voo controlado registado na História, em 1903.

"Os dados do altímetro confirmam que o Ingenuity fez o seu primeiro voo. O primeiro voo de um aparelho propulsionado noutro planeta", afirmou o controlador do helicóptero, Havard Grip, numa comunicação emocionada e aplaudida entusiasticamente pelos seus colegas da agência espacial norte-americana.

